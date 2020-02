Zombie Army 4: Dead War è ora disponibile e si mostra in questo adrenalinico trailer di lancio (Di martedì 4 febbraio 2020) Dai creatori di Sniper Elite 4 e Strange Brigade, Zombie Army 4: Dead War arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovissimo capitolo della serie cult horror shooter di Rebellion è disponibile in edizione fisica per PS4 e XBOX e in versione digitale anche per PC. Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo sia alle diverse edizioni che al trailer di lancio.Zombie Army 4 include:Zombie Army 4 Super Deluxe EditionLeggi altro... eurogamer

