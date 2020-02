Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 09:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina a quota 20400 con 3235 nuovi casi Confermati i nuovi decessi nel paese secondo gli ultimi dati ufficiali sono stati 64 tutti nella provincia di hubei focolaio del virus e il bilancio complessivo sale perciò 425 intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali c’è una seconda vittima fuori dalla Cina dopo il decesso nelle un uomo di 39 anni ha perso la vita Hong Kong durante lo sciopero degli ospedali contro la mancata chiusura delle frontiere in Giappone una nave da crociera con 3711 persone a bordo è appena dopo la scoperta di almeno otto casi sospetti Ma che avevo chiuso temporaneamente i Casinò Le borse cinesi hanno aperto con ribatti tra i due il 3,5% Ma hanno poi girato in positivovalutate ridurre le Stime di ... romadailynews

