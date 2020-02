Travaglio avvisa il M5S in vista delle prossime Regionali: «C’è differenza tra intransigenti e cogl*oni» (Di martedì 4 febbraio 2020) Se le Sardine si fanno la foto con i Benetton e danno il via a una clamorosa scissione (seppur a loro insaputa), il Movimento 5 Stelle non sembra esser messo meglio. Marco Travaglio, nel suo editoriale di martedì 4 febbraio 2020, dedica un suggerimento ai pentastellati in vista delle Regionali che si terranno in primavera e degli Stati Generali di metà marzo. Il direttore de Il Fatto Quotidiano suggerisce al M5S di trovare alleanze per non rimanere nell’anonimato del bipolarismo centrodestra-centrosinistra, perché a volte l’essere intransigenti equivale all’essere «coglioni». LEGGI ANCHE > Travaglio commenta con «Grasso che cola» l’attenzione per il discorso di Sensi contro il body shaming Più che un suggerimento, però, quello di Marco Travaglio sembra essere un avviso ai naviganti. In primavera, infatti, sei Regioni saranno chiamate alle urne per scegliere i loro ... giornalettismo

