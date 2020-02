Traffico Roma del 04-02-2020 ore 18:00 (Di martedì 4 febbraio 2020) Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, IN PARTICOLARE SI INCONTRANO CODE SULLA CASSIA , FLAMINIA E TIBURTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 BREVI CODE PER Traffico IN USCITA DALLA CITTA’ TRA LO SVINCOLO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN TANGENZIALE CODE PER LAVORI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI. PER L’ASSENZA DI MACCHINISTI, FERMA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE. POTENZIATA LA LINEA BUS 105 MAGGIORI ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -