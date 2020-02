The Plot Against America, la miniserie tv HBO con John Turturro - (Di martedì 4 febbraio 2020) Niccolò Sandroni The Plot Against America racconta una storia di fantapolitica con una deriva fascista negli Stati Uniti del 1940. John Turturro e Winona Ryder nel cast The Plot Against America è la prossima miniserie tv del canale HBO che racconterà una storia di fantapolitica e ucronia basata sull'ominmo romanzo di Philip Roth. The Plot Against America, la trama Ambientata negli Stati Uniti, durante le elezioni presidenziali del 1940, questa miniserie tv di HBO riprende il genere ucronico dopo i recenti successi de L’uomo nell’Alto Castello e di For All Mankind. Avvicinandosi più al primo di questi due titoli, la miniserie tratterà l’argomento dell’odio razziale e dell’antisemitismo, con la deriva fascista che arriva anche negli Stati Uniti dopo i totalitarismi europei. La storia è raccontata dal punto di vista di Herman Levin, un ebreo del New Jersey preoccupato per le ... ilgiornale

