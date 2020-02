Tennis, Jannik Sinner sconfitto al primo turno da Mikael Ymer. L’azzurrino ko in due set (Di martedì 4 febbraio 2020) Il veloce indoor di Montpellier (Francia) non riserva grandi notizie a Jannik Sinner e al Tennis italiano. Il giovane altoatesino è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 dallo svedese Mikael Ymer (n.76 ATP) per 6-3 6-4 in 1 ora e 25 minuti di gioco. Una prestazione sottotono del n.78 del mondo, lontano dai livelli di gioco espressi l’anno passato e particolarmente sofferente nello scambio prolungato dalla parte sinistra del campo. Una battuta d’arresto che va ad associarsi alle altre di questo inizio 2020 e che, ovviamente, non può far piacere. Nel primo set l’avvio di Jannik non è dei migliori: break nel secondo game e tanti errori non forzati. L’azzurrino fatica a essere incisivo con il suo colpo migliore, il rovescio, e lungo quella diagonale lo svedese fa la differenza, dominando lo scambio e costringendo Sinner a fare i chilometri. Ymer va sul 4-1 e ... oasport

