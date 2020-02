Si fingono funzionari dell’Enel ma la vittima non abbocca: messi in fuga due truffatori (Di martedì 4 febbraio 2020) Ad Oristano una pensionato ha messo in fuga due falsi funzionari dell'Enel che volevano truffarla. Dopo averli notati nel cortile di casa ha chiesto loro i nomi, spiegando che avrebbe raccontato tutto: "Invitiamo tutti gli utenti a non fare entrare nessuno in casa o a mostrare i dati sensibili, che siano documenti di identità o la propria bolletta elettrica". fanpage

