Si finge il fidanzato di Diletta Leotta e prova ad entrare nel suo hotel - (Di martedì 4 febbraio 2020) Gianni Nencini Brutta avventura per Diletta Leotta a Sanremo: un uomo ha cercato di farsi passare per il suo fidanzato per riuscire ad entrare nel suo hotel. È stato necessario l'intervento della polizia Uno dei volti femminili del Festival di Sanremo, Diletta Leotta, è stata - suo malgrado - l'involontaria protagonista di un inquietante fatto di cronaca che fortunatamente si è risolto senza spiacevoli conseguenze. Nei giorni del Festival della Canzone Italiana, la cittadina di Sanremo diventa meta di curiosi e di fan dei cantanti e delle celebrità, ma anche di personaggi bizzarri o addirittura di mitomani. Negli anni novanta fecero molto scalpore l'incursione del cosiddetto "cavallo pazzo" sul palco del Teatro Ariston o il presunto tentato suicidio di un uomo che scavalcò il parapetto della galleria e che desistette solo grazie all'opera di convincimento di Pippo ... ilgiornale

Italia_Notizie : Si finge il fidanzato di Diletta Leotta e prova ad entrare nel suo hotel - ItaSportPress : Festival Sanremo, si finge fidanzato di Diletta Leotta e prova a entrare in hotel - - MiriEchelon : @ParadisoSignore 'So che scherzi per non far vedere che soffri' Invece Riccardo per non far vedere che soffre si f… -