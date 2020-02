Shannen Doherty: "Il cancro è tornato, è un boccone amaro da digerire" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Alessandro Zoppo Nel corso di un’intervista al programma "Good Morning America", l’attrice rivela che il suo tumore al seno è al quarto stadio: "Ma la nostra vita non finisce con un referto" Shannen Doherty rompe il silenzio sul suo stato di salute. L’attrice, che dal 2015 documenta sui social la lotta alla malattia, rivela in un’intervista al programma Good Morning America che il cancro al seno è tornato. "Sarebbe venuto fuori prima o poi – dice in lacrime alla trasmissione Abc –, era solo una questione di settimane o di giorni: il mio cancro è tornato, sono al quarto stadio ed è questa la ragione per cui sono qui". "Non credo di averlo ancora metabolizzato – aggiunge la Brenda Walsh di Beverly Hills, 90210 –. È un boccone amaro da digerire, in un sacco di modi". Se fino ad oggi non ha reso pubblica la diagnosi dei medici, l’ha fatto per non ferire i suoi famigliari e ... ilgiornale

