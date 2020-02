Sanremo 2020, Alberto Urso rivela i dettagli sulla sua canzone in gara (Di martedì 4 febbraio 2020) In un’intervista esclusiva a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alberto Urso, cantante e vincitore di Amici 18, racconta in esclusiva il backstage della canzone che presenterà al Festival della canzone Italiana. “Il Sole ad Est” è il titolo della canzone che il giovanissimo tenore porterà sul palco dell’Ariston e, secondo quanto dichiarato, è dedicata alla nonna: La canzone che ho portato a Sanremo è dedicata a mia nonna che non c’è più e che mi ha ispirato l’amore e la passione per la lirica L’artista racconta di essersi innamorato della musica lirica grazie alla nonna Rosetta che lo ha incitato a cantare sin da piccolo: Ovunque mi trovi ho un punto di riferimento e quel punto è mia nonna. È la mia salvezza, la mia casa. Poi ciascuno può dedicarla a chi ama, l’amore è un sentimento universale che include e non ... trendit

