Sanè Juventus, conferme dall’Inghilterra: Paratici studia il grande colpo (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanè Juventus – La Juventus è su Leroy Sane. Il fuoriclasse del Manchester City, esterno offensivo, potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa qualora il brasiliano decidesse di partire. La notizia viene direttamente dall’Inghilterra, dove la sua avventura sembra destinata a finire al termine di questa stagione. Pep Guardiola, a fronte di tale eventualità, chiederà di certo un campione per farne le veci. Sanè Juventus, voci dall’Inghilterra Tutti ricorderanno che in estate sarebbe dovuto essere in Germania il futuro di Leroy Sane. Il tedesco, in Inghilterra dal 2016 dopo l’esperienza allo Schalke 04, aveva infatti deciso di accettare la proposta del Bayern Monaco. Il club bavarese lo cercò con insistenza e l’operazione sarebbe dovuta andare in porto a luglio 2019. I bavaresi, tuttavia, all’ultimo momento si tirarono indietro perché ritennero eccessive le pretese ... juvedipendenza

