Rula Jebreal pronta per Sanremo 2020: “Polemiche sorprendenti, per venire ho preso ferie non pagate” | Video (Di martedì 4 febbraio 2020) Conferenza molto più tranquilla quella del martedì a Sanremo 2020 rispetto al debutto esplosivo con l’incursione di Fiorello, al fianco di Amadeus ci sono infatti Diletta Leotta e, soprattutto, Rula Jebreal. Se la prima è un volto noto al pubblico italiano in quanto giornalista sportiva di Dazn la seconda è una giornalista e scrittrice internazionale molto apprezzata nel mondo. La sua partecipazione alla kermesse canora aveva dato non poche polemiche a causa del compenso. Rula Jebral ha spiegato di essere orgogliosa ed emozionata: “Sono orgogliosa di essere qui, parliamo di una emergenza internazionale perché le donne vengono messe in prigione in Arabia Saudita per chiedere il diritto al voto. Un’altra donna è stata messa in carcere per aver voluto guidare una macchina in India. Sono felice di poter parlare davanti a mia figlia e condividere cose che non ho mai fatto”. Amadeus ... giornalettismo

HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Metà del mio compenso per Sanremo andrà all'attivista irachena yazida Nadia Murad' - giornalettismo : Questa sera #RulaJebreal salirà sul palco di #Sanremo2020 con il suo monologo contro la violenza sulle donne: 'Non… - SkyTG24 : Sanremo, Jebreal: 'Metà mio compenso all'attivista violentata da Isis' -