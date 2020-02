Rula Jebreal: “Noi donne non siamo mai innocenti, uomini siate nostri complici e indignatevi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È potentissimo il monologo che Rula Jebreal ha portato a Sanremo 2020 nel corso della prima serata del Festival, potente al punto da ridurre la platea al silenzio. “Avevo 5 anni quando mia madre si è suicidata. Veniva stuprata da un uomo che aveva le chiavi di casa. Devo a lei il mio impegno” ha detto la giornalista sul palco dell’Ariston senza curarsi di nascondere la commozione. In lacrime Miral, la figlia di Jebreal cui il monologo era rivolto. A lei e a tutte le donne che ogni giorno combattono per la propria libertà. fanpage

domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 - MarioManca : Comunque trovo straordinario che Rula Jebreal citi Franco Battiato e Francesco De Gregori per il suo monologo: quan… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -