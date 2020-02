Radio Maria sbarca ad Atripalda per la prima volta (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAtripalda (Av) – Giovedì 6 febbraio, alle ore 7:30, su Radio Maria sarà possibile seguire la diretta della Santa Messa dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, per la prima volta da Atripalda (Av). La Messa sarà celebrata dal Parroco Don Raineri Picone e sarà in diretta sulla frequenza 105.500 (Alta Irpinia/Sannio 95.600, Lacedonia 97.200, Valle del Sele 92.500, Valle dell’Ufita/Baronia 91.700). “Siamo lieti di ospitare, per la prima volta, nella Chiesa del Carmine, antico luogo di culto e devozione alla Vergine del Carmelo, la diretta su Radio Maria, unendoci nella preghiera a tanti Radioascoltatori, in particolare ai malati, ai carcerati, a quanti in viaggio” così Don Raineri ha commentato l’iniziativa di Radio Maria, emittente cattolica fondata nel 1987 che comprende sacerdoti e laici del mondo cattolico, con ... anteprima24

