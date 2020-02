PS4 ha distribuito 108,9 milioni di console in tutto il mondo (Di martedì 4 febbraio 2020) Le distribuzioni totali in tutto il mondo di PlayStation 4 hanno raggiunto quota 108,9 milioni, come annunciato da Sony nei suoi risultati finanziari relativi ai tre mesi chiusi il 31 dicembre 2019.Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2019 sono state distribuite in totale 6,1 milioni di PlayStation 4, in calo di due milioni rispetto agli 8,1 milioni nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.Sony non ha modificato la precedente previsione di vendita di 13,5 milioni di PlayStation 4 nell'anno fiscale 2019, che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.Leggi altro... eurogamer

