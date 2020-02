Pietro Taricone, ‘O Guerriero’ oggi avrebbe compiuto 45 anni: vogliamo ricordarlo così (Di martedì 4 febbraio 2020) Pietro Taricone era nato il 4 febbraio 1945: oggi avrebbe compiuto 45 anni. È morto a 35 anni, il 29 giugno 2010 dopo essere precipitato al suolo durante un lancio con il paracadute. Era diventato famoso per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, nel 2000, ma poi aveva iniziato la carriera di attore. Ricordiamo «o’guerriero» (come era stato soprannominato proprio nella Casa del Gf) con questo ritratto che gli ha dedicato Aldo Grasso. All’inizio, Grande Fratello è stato un’eccezionale cerimonia di iniziazione per dieci persone ma anche per tutto il pubblico che ha variamente seguito il noviziato. (Continua...) In un periodo limitato, un manipolo di nuovi eroi, o più semplicemente di tipi, è passato dall’anonimato alla notorietà (l’aspirazione principale della nostra società), come succede in altri programmi dedicati alla gente comune, sebbene con fasi molto ... howtodofor

