Morgan sul duetto con Bugo: “Mi ha difeso sullo sfratto. Altri colleghi vili” (Di martedì 4 febbraio 2020) Comincia stasera il 70° Festival di Sanremo, preceduto da settimane e settimane di polemiche. Al centro anche lo stesso conduttore Amadeus, ma anche la presenza del rapper Junior Cally. Morgan, concorrente di quest’anno, dice la sua in un’intervista a Il corriere della sera e attacca il giovane rapper che sarà un suo sfidante in questa edizione definendolo volgare e violento. Morgan non le manda a dire sul Festival La kermesse canora di Sanremo riparte stasera e si spera che la conduzione leggera e familiare di Amadeus possa stemperare la forte tensione che ha anticipato questa edizione, definita una delle più controverse. Morgan, altro artista molto controverso in gara, è stato intervistato da Il corriere della sera proprio riguardo al “capitano” di questa edizione del Festival. Il cantante aveva infatti dichiarato qualche tempo fa che Amadeus a Sanremo era come chiamare ... thesocialpost

