Montipò, una prima volta che non scalfisce il primato della Strega (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è sempre tempo per le prime volte, nonostante il calendario ci ricordi che a finire in archivio ieri sera è stata la terza giornata del girone di ritorno di serie B. Il Benevento e Lorenzo Montipò hanno dovuto attendere febbraio, anche se ne avrebbero fatto volentieri a meno, per centrare un piccolo record negativo dopo aver fatto incetta di punti e complimenti. Contro la Salernitana, infatti, il portiere di Novara ha incassato per la prima volta almeno una rete per tre gare di fila. prima del derby la Strega aveva lasciato la “porta aperta” al massimo per 180 minuti. Era capitato a fine settembre, quando i giallorossi concessero una rete al Pordenone e, nel turno successivo, videro l’Entella esultare al “Ciro Vigorito“. Domenica scorsa, invece, la striscia si è allungata. Dopo aver incassato gol contro ... anteprima24

