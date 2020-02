La democrazia diretta non piace a chi teme il popolo. Piaccia o meno la piattaforma Rousseau ha segnato una svolta epocale (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri Davide Casaleggio (nella foto), presidente dell’Associazione Rousseau, è stato ospite di un convegno dal titolo La cittadinanza digitale e la partecipazione dei cittadini nell’era dei big data, che si è tenuto presso la Camera dei Deputati e a margine ha dichiarato che se oggi si ha il diritto di scegliere i propri rappresentanti ciò è dovuto alla piattaforma Rousseau. I partiti invece, nella maggior parte dei casi – ha continuato Casaleggio-, scelgono i loro rappresentanti tramite “liste confezionate in stanze chiuse”. Ed in effetti Casaleggio non ha tutti i torti. La democrazia diretta è il frutto dello sviluppo di Internet, del Web e della telematica perché prima sarebbe stato tecnicamente impossibile per i cittadini poter votare in tempo reale. Il discorso della democrazia diretta, che non a caso era uno dei cavalli di battaglia del filosofo svizzero Jean Jacque Rousseau, ... lanotiziagiornale

FurioGarbagnati : @buonweekend Beh chi è a favore della democrazia diretta non dovrebbe dare del coglione al 90% dei rappresentanti r… - buonweekend : Scusa ma cosa c' entra la critica di travaglio con la democrazia diretta - vito_perrino : Come a dire che uno non vale più uno , la Democrazia diretta al chemingum. -