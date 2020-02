Inflazione: Coldiretti, -3,2% prezzi verdure per andamento meteo (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Calano del 3,2% i prezzi al dettaglio dei vegetali freschi per effetto dell’andamento di un mese di gennaio estremamente mite con temperature sopra la media che ha favorito la maturazione contemporanea di verdure e ortaggi”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti rispetto allo scorso anno sulla base dei dati Istat relativi all’Inflazione a gennaio. L’effetto dei cambiamenti climatici si fa sentire nel carrello della spesa con i cambiamenti delle abitudini alimentari ma anche nei campi dove agli agricoltori vengono riconosciute quotazioni insoddisfacenti anche al di sotto dei costi di produzione. Nel cuore dell’inverno la campagna è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove ... calcioweb.eu

