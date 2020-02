Il Ppe prolunga sospensione di Fidesz dal gruppo. Berlusconi vede Orban: “Sono fiducioso” (Di martedì 4 febbraio 2020) Silvio Berlusconi ha incontrato a Palazzo Grazioli il primo ministro ungherese Viktor Orba. "Ci siamo soffermati anche sul ruolo nel Partito popolare europeo di Fidesz, il suo partito - ha detto il leader di Forza Italia - che ha ottenuto più del 50% dei voti in Ungheria. Sono fiducioso che si possa trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni: Forza Italia continuerà ad impegnarsi affinché Orban non lasci la più grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa che è appunto il nostro Partito popolare Europeo e ho chiesto, a lui e al suo partito, di dare segnali positivi sulla loro volontà di rimanere come forza attiva nel Partito popolare europeo".E prima dell'incontro a Roma tra i due leader, a Bruxelles, proprio il Partito popolare europeo si era riunito in assemblea, decidendo di prolungarne la sospensione e rinviando di fatto ogni decisione sul partito del ... ilfogliettone

