Il caos dem in Iowa e l'inizio di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Pete Buttigieg dice di aver vinto nell'estenuante Iowa (però di aver vinto lo dicono un po' tutti) e fa notare che i suoi consensi arrivano da diverse provenienze sociali, economiche e perfino politiche. Insomma è un campione di trasversalismo e sa pescare in bacini elettorali molto assortiti, quind ilfoglio

Agenzia_Ansa : Flop dem nelle primarie in #Iowa, caos e ritardi nei risultati #ANSA - ilfoglio_it : Il caos dem in #Iowa e l'inizio di #Sanremo2020. Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati… - TaszuC : RT @Aspeniaonline: Caos in #Iowa: la app che avrebbe dovuto gestire il voto e lo spoglio dei caucus Dem non sta funzionando. Non è la prima… -