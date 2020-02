Cosa farà Uber in Italia (Di martedì 4 febbraio 2020) Se c'è un merito che deve essere dato a Uber in Italia, è stata la caparbietà, l'ostinazione, quando altri probabilmente avrebbero levato le tende. La giustizia blocca il servizio Pop, quello che consente alla gente comune di essere pagata per scarrozzare passeggeri sulle loro auto, allora l'azienda americana si concentra sulla sua offerta premium, con macchine tirate a lucido e autisti super professionali. I tassisti sono comunque scontenti, si sentono minacciati, lamentano quote di business erose, allora Uber si offre di allearsi con loro, a cominciare da Torino, aprendogli la piattaforma per raccogliere corse. Per portargli nuovo lavoro. «E l'esperimento sta funzionando», assicura Lorenzo Pireddu, da pochi mesi responsabile tricolore dell'ex start-up dei miracoli, che oggi ha una capitalizzazione da oltre 60 miliardi di dollari, è disponibile in più di 700 città in 65 Paesi e ha ... panorama

chetempochefa : - 'Fiore hai dato qualche consiglio ad Amadeus?' - 'Sì, di guardare la scaletta, di capire cosa si farà.'… - Unf_Tweet : Nella notte i dubbi amletici di #antonellaelia. Avrà una settimana di tempo per pensarci su...Cosa farà? #gfvip - alfredobianchi : @GianfrancoDura3 @AlbertaSimoncin @Gina76280162 E' un bullo ignorante. Proprio come vorrebbero essere molti italian… -