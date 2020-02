Coronavirus: salgono i contagi ma si comincia a guarire. Nave in quarantena (Di martedì 4 febbraio 2020) Sale il numero dei contagi per il Coronavirus ma salgono anche le guarigioni. Una Nave giapponese è ferma in mare con 3700 passeggeri. Un morto ad Hong Kong. Sale inevitabilmente il numero dei contagi accertati per il Coronavirus ma la bella notizia è che sale anche il numero di persone che sono guarite. Sono 635 … L'articolo Coronavirus: salgono i contagi ma si comincia a guarire. Nave in quarantena proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

