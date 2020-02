Coronavirus, in quarantena un’intera nave da crociera in Giappone (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus, allerta massima ora anche in Giappone: un’intera nave da crociera è stata messa in quarantena dopo un caso certificato a bordo e ben 8 sospetti. In Giappone, a Yokohama, un’intera nave da crociera è bloccata a causa del Coronavirus. Si tratta della Diamond Princess della Carnival Japan, con 3.711 persone a bordo, ed è’ … L'articolo Coronavirus, in quarantena un’intera nave da crociera in Giappone proviene da www.inews24.it. inews24

