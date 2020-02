Conte: "Più soldi nel bilancio Ue". Ma la strada è in salita (Di martedì 4 febbraio 2020) “Se abbiamo annunciato il Green new deal, dobbiamo essere conseguenti e ambiziosi sul piano finanziario”, dice Giuseppe Conte dopo aver incontrato Ursula von der Leyen a Bruxelles. Di ritorno da Londra, dopo un bilaterale con Boris Johnson e un altro incentrato sulla crisi dell’Ilva di Taranto con il numero uno di ArcelorMittal Lakshmi Mittal, il premier plana nella capitale europea, ospite di turno del giro di consultazioni avviato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel sul quadro finanziario pluriennale europeo per il 2021-27, grana che ha sempre fatto litigare gli Stati membri e quest’anno ancor di più, tanto che è tutta in salita la strada verso il vertice straordinario dei leader europei convocato per il 20 febbraio. Anche in Commissione a Bruxelles, apprende Huffpost, non si scommette sulla possibilità di raggiungere un ... huffingtonpost

