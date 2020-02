Calcio, tre generazioni di campioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Nonno, padre e nipote, tre generazioni unite nel nome del Calcio. L'ultima storia porta un cognome eccellente, Maldini, una dinastia già leggendaria che da poco ha scritto un'altra pagina di storia. Al 93' di Milan-Verona, infatti, San Siro ha applaudito l'ingresso in campo di Daniel Maldini, che ha fatto così il suo esordio in Serie A 65 anni, 4 mesi e 14 giorni dopo il nonno Cesare (debuttò il 19 settembre 1954 in Milan-Triestina) e 35 anni e 13 giorni dopo papà Paolo (la sua prima in A fu il 20 febbraio 1985, Udinese-Milan). Non facile portare un simile cognome, in una famiglia in cui da sempre si è respirato Calcio di altissimo livello. Cesare Maldini, al Milan dal 1954 al 1966, ha vinto quattro campionati, una Coppa campioni (primo capitano di una squadra italiana a vincerla) e una Coppa Latina, per poi ritrovarsi sulla ... gqitalia

