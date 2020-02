Bufera sugli arbitri, Nicchi risponde a Commisso: “Comportamento disgustoso” (Di martedì 4 febbraio 2020) Scontro verbale tra Nicchi e Commisso dopo Juventus-Fiorentina. Il numero uno dell’Aia: “Comportamento disgustoso”. ROMA – E’ scontro totale tra Marcello Nicchi e Rocco Commisso. Il numero uno dell’Aia non ha accettato le parole del presidente della Fiorentina dopo la sfida contro la Juventus: “Dico solo che gli arbitri sono disgustati dal suo comportamento“. Non si è fatta attendere la replica del patron della Viola: “Non so come si fanno le cose qui in Italia. L’organizzazione degli arbitri è come quella dei giudici: sa quante critiche prendono i giudici negli Usa e stanno zitti? Lo facciano pure loro“. Gravina media: “Lo sfogo legittimo ma non lo condivido” Nella giornata di lunedì 3 febbraio 2020 il presidente Commisso è andato a parlare con il presidente della Figc, Gabriel Gravina, per far ... newsmondo

