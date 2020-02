Bari, troupe Rai della Tgr Puglia aggredita da un 45enne al rione Japigia, zona del clan Parisi (Di martedì 4 febbraio 2020) Una troupe della Tgr Puglia è stata aggredita stamattina mentre filmava i controlli dei carabinieri al rione Japigia di Bari, in una zona in mano al clan Parisi. Un 45enne ha invitato la troupe ad andare via. Oltre alle minacce, l’aggressore ha dato un paio di pugni ad un finestrino e ha danneggiato uno specchietto retrovisore dell’auto su cui si trovavano un giornalista e il telecineoperatore. “Un atto gravissimo, inaccettabile e intollerabile”, è il commento della Rai che in una nota “condanna l’aggressione subita dal giornalista Rai Renato Piccoli, insieme alla troupe di una ditta convenzionata con il servizio pubblico – aggrediti solo per aver tentato di svolgere il proprio mestiere – ed esprime loro solidarietà e vicinanza”. L’Associazione della Stampa di Puglia esprime “sostegno al Comitato di Redazione della Tgr Puglia e a ... ilfattoquotidiano

