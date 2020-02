Amadeus dice a Diletta Leotta | «Sei la prima a scendere quelle scale» Ma prima di lei

Sanremo 2020 - (San) Fiorello apre il Festival e benedice Amadeus : "Sarò il suo Rocco Casalino" : Fiorello benedice Amadeus: è lui a presentarlo al pubblico di Rai 1 e dell'Ariston in abito talare. "In questo momento c'è bisogno di pace... scambiamoci in segno di pace, anche in sala stampa" ripete agli astanti e al pubblico, e anche alla signora che cerca di farsi un selfie a ogni costo, bloccata dal marito. "Non so come lo vedo questo inizio anno: gli incendi, la quasi guerra, il Virus e Sanremo! Quattro disgrazie! Ma il pericolo numero ...

Fiorello show in conferenza stampa a Sanremo : "Amadeus dice cose senza rendersi conto. Vi racconto un aneddoto" : Fiorello si prende la scena del Festival, già dalla conferenza stampa. Nell’incontro con i giornalisti alla vigilia della prima della kermesse targata Amadeus, il mattatore ha conquistato la sala con un piccolo show. “Amadeus lo conosco come l’uomo più buono del mondo, Sanremo l’ha reso un mostro”, scherza sul conduttore che l’ha fortemente voluto sul palco dell’Ariston. Lui, a detta ...

Accuse ad Amadeus - Sabrina Salerno dice la sua sulla questione : Chi si sta documentando su questo imminente Festival di Sanremo ormai alle porte, sa bene che tra le donne protagoniste di questa 70esima edizione c’è anche Sabrina Salerno. L’attrice e cantante icona degli anni ’80 ha raccontato le sue impressioni prima di salire sul palco. Ma la Salerno ha voluto dire la sua anche sul caso scatenato dalle parole di Amadeus in conferenza stampa, a causa delle quali è stato accusato di sessismo. Non solo, ...

Francesca Sofia Novello dice la sua su Amadeus – VIDEO : Intervistata da Grazia, Francesca Sofia Novello ha detto la sua su Amadeus e sulla frase, ormai diventata virale, detta durante la conferenza stampa del Festival. Francesca Sofia Novello è il nome della bella modella, nonché fidanzata di Valentino Rossi, che negli ultimi tempi è stata al centro del gossip. Il tutto è nato per una […] L'articolo Francesca Sofia Novello dice la sua su Amadeus – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito ...

Polemiche su Sanremo ed Amadeus : Maria De Filippi dice la sua : Il Festival di Sanremo di Amadeus è stato travolto dalle Polemiche fra accuse di sessimo nei confronti del conduttore (e del rapper Junior Cally), critiche alle co-conduttrici, lamentele sui cachet (Georgina Rodriguez vorrebbe il quadruplo di quanto offre la Rai) e insurrezioni dei cantanti esclusi che incitano al boicottaggio alimentando contrasti e malumori come Marcella Bella, Lisa e Claudia Gerini (che ha lanciato addirittura un ...

Polemiche su Sanremo ed Amadeus : Antonella Clerici dice la sua : Il Festival di Sanremo mai come quest’anno partirà all’insegna delle Polemiche fra accuse di sessimo nei confronti di Amadeus (e del rapper Junior Cally), critiche alle co-conduttrici (la fidanzata di Valentino Rossi neanche sa chi ha vinto l’anno scorso), lamentele sui cachet (Georgina Rodriguez vorrebbe il quadruplo di quanto offre la Rai) e insurrezioni dei cantanti esclusi che incitano al boicottaggio alimentando contrasti ...

Monica Bellucci dice no al Festival - nessuno vuole Amadeus : Monica Bellucci doveva essere una delle presenze forti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 70. Invece nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa. Monica Bellucci al Festival di Sanremo? Ci abbiamo credurto fino ad oggi. E invece è arrivata la doccia gfelata per tutti i suoi fans sotto forma di comunicato da […] L'articolo Monica Bellucci dice no al Festival, nessuno vuole Amadeus proviene da www.inews24.it.

Monica Bellucci dice no a Sanremo : «Auguro un bel Festival ad Amadeus e al suo team» : Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è la stessa attrice attraverso il suo ufficio stampa: «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro». Il forfait della Bellucci, secondo quanto riferiscono le agenzie di ...

Amadeus in difficoltà : Monica Bellucci dice ‘NO’ a Sanremo 2020 : Monica Bellucci non sarà al Festival di Sanremo 2020: rifiutato l’invito di Amadeus Quello che doveva essere un sogno per Amadeus si sta trasformando in un incubo. Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020, come invece era stato annunciato con sicurezza dal conduttore e direttore artistico della popolare kermesse musicale. L’attrice lo ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa, sostenendo che con Amadeus si sono incontrati mesi fa ...

Sanremo 2020 - anche Monica Bellucci dice no al Festival di Amadeus : Sarebbe dovuta essere ospite d’onore della seconda serata del Festival di Sanremo, invece Monica Bellucci dice no alla kermesse più importante d’Italia. L’attrice e modella 55enne, che nel 2011 calcò il palco del Teatro Ariston nel 2011 con Robert De Niro, fa sapere tramite il proprio ufficio stampa: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non ...

Amadeus - altra batosta. Il rapper Salmo dice no al Festival di Sanremo : Gran rifiuto a Sanremo: si tratta del rapper Salmo, che ha deciso di declinare l’invito a partecipare al Festival. Salmo era uno degli ospiti più attesi, ma ha detto di no ad Amadeus, spiegando così la sua decisione: “Non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo San Siro, quindi se volete sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno”. Amadeus aveva puntato ...

Salmo dice no ad Amadeus : “Niente Sanremo 2020 - sarei a disagio” : Mentre continuano senza sosta le polemiche per le dichiarazioni di Amadeus ritenute sessiste dall’opinione pubblica. Dopo che Claudia Gerini ha invocato il boicottaggio di Sanremo 2020 la polemica non si placa e arriva il primo grande dietrofront: Salmo, vincitore di quattro dischi di Platino per l’album Playlist è ospite d’apertura della prima serata ha detto no ad Amadeus. Salmo non ha specificato i motivi del suo cambiamento di idee riguardo ...

Sanremo 2020 - Amadeus dice no a 7 artisti famosi : ecco chi sono – VIDEO : Il settimanale Chi fa sapere che sette importanti e noti artisti sono stati esclusi da Amadeus al Festival di Sanremo 2020, ecco chi sono Il cast ufficiale della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stato da poco svelato, a quanto pare Amadeus avrebbe rifiutato la partecipazione di sette artisti famosi che hanno contribuito in […] L'articolo Sanremo 2020, Amadeus dice no a 7 artisti famosi: ecco chi sono – VIDEO sembra essere ...

Sanremo 2020 - la Rai dice “no” a Rula Jebreal : la giornalista non sarà all’Ariston con Amadeus : Secondo quanto riporta Repubblica, la Rai ha deciso di non avere tra gli ospiti di Sanremo 2020 la giornalista Rula Jebreal. La notizia della sua presenza sul palco dell'Ariston era stata diffusa nei giorni scorsi. I vertici della Tv di Stato avrebbero riferito ad Amadeus, direttore artistico del Festival, di non volere la Jebreal nel corso delle serate.Continua a leggere