Alberto Urso Sanremo 2020: età, vita privata e carriera (Di martedì 4 febbraio 2020) Chissà se l’allora tredicenne Alberto Urso immaginava, all’epoca del Conservatorio nella sua Messina, che un giorno avrebbe calcato il palcoscenico più agognato d’Italia. Il tenore, vincitore dell’edizione 2019 del talent canoro più famoso del Bel Paese (“Amici” di “Sua Maestà” Maria de Filippi), si appresta a soli ventitré anni ad essere uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020, in partenza domani sera, martedì 4 febbraio 2020. Sul palco della “città dei fiori” ritroverà anche la sua “acerrima rivale”, la cantautrice italo-francese Giordana Angi: durante la serata finale di Amici, solo per un soffio il bel tenore dagli occhi azzurri l’ha spuntata sull’agguerrita Giordana. E questa volta come andrà? Non resta che aspettare la serata conclusiva di sabato 8 febbraio 2020 per saperlo. Ma scopriamo ... urbanpost

