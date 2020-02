Accoltellò il fratello, 33enne albanese fuori dal carcere (Di martedì 4 febbraio 2020) Marco Della Corte Era in carcere da alcuni giorni dopo aver accoltellato il fratello più giovane, ma adesso è libero: il giudice ascolterà la vittima nel corso dell'incidente probatorio Ergi Shabani, un 33enne di origine albanese, aveva aggredito il fratello accoltellandolo. Il fatto è avvenuto a Sparanise (Caserta). È stato prima incarcerato e poi liberato. Il giudice a breve interrogherà la vittima. L'accusa nei confronti di Shabani è comunque molto pesante: lesioni gravissime. Come si legge da Casertace.net, Il 33enne è stato accusato di aver ferito il fratello 30enne (irregolare sul territorio italiano) a coltellate dopo un litigio scaturito per motivi considerati futili. L'arma utilizzata sarebbe stato un coltello da cucina. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, Salvatore, ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dal ... ilgiornale

