WiFi, segnale 10 volte più potente grazie alla superficie “intelligente” del MIT (Di lunedì 3 febbraio 2020) I cosiddetti “indossabili” o wearable sono la frontiera hi-tech del futuro prossimo. Attualmente conosciamo soprattutto smart watch e smart band per lo sport, ma molti altri tipi di wearable sono in sviluppo, dagli indumenti alle lenti a contatto. Molti di questi dispositivi dunque fanno utilizzo di antenne sempre più piccole, che possono avere delle difficoltà a captare i segnali WiFi in modo soddisfacente. Per questo al MIT, il famoso istituto di tecnologia dell’Università del Massachusetts, ricercatori dello CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) hanno messo a punto RFocus, una superficie “intelligente”, che integra oltre 3000 antenne microscopiche, organizzate via software per massimizzare la ricezione, potenziandola di 10 volte e focalizzandola verso determinati dispositivi, al fine di assicurare una connessione stabile e ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : WiFi, segnale 10 volte più potente grazie alla superficie “intelligente” del MIT - Noovyis : (WiFi, segnale 10 volte più potente grazie alla superficie “intelligente” del MIT) Playhitmusic -… - WEDESA : Tutto per arrivare a questa schermata di impostazione dispositivo sul televisore che proprio non riuscivo a capire… -