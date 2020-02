Violenta lite a Partinico durante partita di calcio, un giovane in ospedale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una partita di calcio si trasforma in una lite Violenta a Partinico, nel Palermitano. Un giocatore del Casteltermini è finito al pronto soccorso di Partinico dopo un’aggressione avvenuta sul campo di gioco del Partinicaudace. Il giovane, Basiru Jallow, di origine gambiane, sarebbe stato vittima di un’aggressione allo Stadio “San Salvatore” di Partinico, nello spazio antistante lo spogliatoio ospite, nel momento esatto in cui la squadra stava entrando all’interno dell’impianto sportivo palermitano. La vicenda è stata denunciata dallo staff della squadra agrigentina sui social. “L’ASD Casteltermini si ritrova sotto shock e con tanta rabbia e delusione per ciò che è avvenuto oggi a Partinico – si legge nel comunicato -. Il nostro calciatore Basiru Jallow è stato aggredito brutalmente da alcuni giocatori del Partinicaudace, ... direttasicilia

