Vincenzo, bruciato vivo in auto. La svolta nelle indagini: “Sono stati loro” (Di lunedì 3 febbraio 2020) svolta nell’omicidio di Vincenzo Cordì, l’uomo di Reggio Calabria il cui cadavere carbonizzato fu trovato nella Locride, all’interno della sua auto, nella notte fra il 12 e il 13 novembre scorsi. Tre persone sono state arrestate stamane dai carabinieri di Reggio Calabria. Sarebbero responsabili della sua morte. I carabinieri di Reggio Calabria avrebbero svelato finalmente il giallo: l’uomo sarebbe stato bruciato vivo dalla moglie all’interno dell’auto in cui è stato trovato. In manette sono finiti la donna e altre due persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Locri. Le indagini dei Carabinieri di Roccella Jonica, partite dal rinvenimento del cadavere bruciato di Vincenzo Cordì all’interno della propria auto, hanno consentito di fare luce su uno dei più efferati omicidi degli ultimi tempi: l’uomo è stato bruciato in auto ancora vivo. dopo ... caffeinamagazine

KiClaBell : RT @TgrCalabria: In manette nella #Locride gli amanti diabolici Luce sull'omicidio di Vincenzo Cordì moglie e amante lo avrebbero bruciato… - Noovyis : (Vincenzo, bruciato vivo in auto. La svolta nelle indagini: “Sono stati loro”) Playhitmusic -… - TgrRai : RT @TgrCalabria: In manette nella #Locride gli amanti diabolici Luce sull'omicidio di Vincenzo Cordì moglie e amante lo avrebbero bruciato… -