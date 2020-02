Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 09:10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studi sugli ultimi 57 decessi da coronavirus in Cina il totale sale a 361 Superando i 349 che fece la tassa nella parte continentale del paese Tra i 2002 2003 e con i 2196 nuovi casi accertati nelle Ultime 24 ore i contagi salgono a 17205 più del triplo dei 5327 della salsa si attestano 21558 i casi sospetti mentre aumentano anche le guarigioni attuata 475 la notizia shock le borse cinesi nella prima seduta Dopo la pausa del Capodanno lunare Shanghai perde in apertura al 8,7% scienze nel 9% Taiwan c’è del 2 14% Hong Kong contiene le perdi dentro 047 timori negli Stati Uniti dove è stato confermato il nonno contagiosecondo l’infettivologo americano Anthony Fauci virus molto molto trasmissibile è quasi certamente sarà una pandemia a New York tre casi sospetti e rientreranno in ... romadailynews

