Tra le sardine è già tempo di scissione (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Da questo momento le sardine di Roma non fanno più riferimento ai 4 fondatori di Bologna né alla struttura che stanno creando. Le sardine di Roma ripartono da quei valori che hanno fatto della manifestazione di Piazza San Giovanni la più grande e la più partecipata delle sardine: uguaglianza, libertà, giustizia sociale. Affiancarsi agli squali, o diventare come loro, non ci rafforza ma ci indebolisce, ci rende prede inconsapevoli". È lo strappo annunciato da Stephen Ogongo, per le sardine di Roma. "L'incontro che i fondatori delle sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno", questo il 'casus'. "Un errore politico ingiustificabile, ma solo l'ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane", prosegue Ogongo in una nota lunga e articolata. Sempre ... agi

NicolaPorro : Evviva gli #avvocati che contestano #Davigo. Un altro processo per #Salvini. #Soros ci fa la lezione su #clima e… - pdnetwork : 'Dopo il risultato in #EmiliaRomagna, diamo segnali forti su questione ambientale, redistribuzione del reddito e lo… - Efisio31251859 : RT @magicaGrmente22: Ci sono i poveri. Ed i poveracci. 'Abbiamo parlato in inglese della Lega, Salvini tra un po' sparirà'. Toscani: 'Con… -