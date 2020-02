Terza categoria, Arechi Calcio: vittoria netta con il Caposaragnano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutivittoria convincente per il team di mister Ruben Romano capace di domare un temibile avversario già nella prima frazione di gioco e fare bottino pieno, chiudendo il girone di andata a un punto dal quinto posto, ultimo utile per entrare nella pool promozione. Nella prima frazione Vincenzo Di Muro e compagni partono con il piede sull’acceleratore e passano già al secondo minuto di gioco con Raffaele Sica bravo e fulmineo sugli sviluppi di un corner. Il Caposaragnano è sorpreso e accusa il colpo, i padroni di casa si rendono pericolosi in diverse occasioni. L’Arechi Calcio corre e macina chilometri, ma il numero uno avversario nega la gioia del goal, a Luca Attanasio e al folletto Generoso Fasulo, pericolosi in un paio di occasioni. Alla fine del primo tempo il risultato non si smuove al gol dei padroni di casa il Caposaragnano non riesce a rispondere con ... anteprima24

calcio_ms : Terza Categoria, Cerreto prova di fuga - mario_piacenti : @LeolucaOrlando1 Grazie signor sindaco! Quando avrà finito di occuparsi di queste cose importanti potrebbe dare un… -