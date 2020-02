Speed skating, Coppa del Mondo Calgary 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dal 7 all’8 febbraio il Calgary Olympic Oval sarà teatro delle sfide della Coppa del Mondo 2019-2020 di Speed skating. Sul ghiaccio canadese le aspettative non mancano, considerata la sua velocità abituale. In casa Italia, dopo i buoni riscontri agli Europei 2020 di Heerenveen, si attendono conferme sulle proprie prestazioni. Il programma del round nordamericano prevede i 500 metri uomini/donne, i 1000 metri uomini/donne, i 1500 metri uomini/donne, i 3000 metri donne e i 5000 metri uomini. Speed skating, Coppa del Mondo Calgary 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo Dal 7 all’8 febbraio il Calgary Olympic Oval sarà teatro delle sfide della Coppa del Mondo 2019-2020 di Speed skating. Vi sarà la copertura dell’evento sul canale Youtube Isu in streaming e OA Sport vi darà aggiornamenti sugli esiti delle due giornate di gare. Di seguito il programma: Venerdì 7 ... oasport

Speed skating Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Speed skating