Samsung punta sul mercato delle micro batterie a bottone per cuffie true wireless (Di lunedì 3 febbraio 2020) Secondo un recente rapporto di The Elec, Samsung SDI è seriamente intenzionata a diventare un fornitore di micro-batterie a bottone per auricolari indossabili per i clienti chiave prima della fine dell'anno. Samsung SDI stima che i ricavi generati dal suo business delle batterie dovrebbero aumentare del 70% l'anno grazie a questa nuova impresa.

