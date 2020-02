Sampdoria-Napoli, probabili formazioni Gazzetta David Ospina e Nikola Maksimovic indicati come titolari (Di lunedì 3 febbraio 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport ha stilato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, match del lunedì sera che chiuderà la giornata di campionato. Gennaro Gattuso ha ancora dei dubbi da sciogliere. In porta potrebbe esserci ancora David Ospina secondo la rosea. In difesa si aspetta il ritorno di Nikola Maksimovic, con Giovanni Di Lorenzo sulla fascia. Piotr Zielinski sicuro di una maglia da titolare. Per il resto non ci sarebbero particolari sorprese. Gli azzurri si troveranno di fronte due ex che hanno lasciato bei ricordi a Napoli, come Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, oggi in lotta per la salvezza. Non è escluso anche l’impiego di Lorenzo Tonelli, tornato per la seconda volta in Liguria dopo essere stato escluso dai piani tecnici del Napoli. probabili formazioni Gazzetta Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, ... calciomercato.napoli

