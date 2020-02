Palozzi: trasporto su gomma in crisi per colpa sindaca Raggi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Il trasporto su gomma di Roma Capitale e’ in grande crisi, sotto gli standard di servizio. Una realta’ davvero preoccupante, che non ci stupisce ma che rende l’idea di quanto la Capitale d’Italia sia ancora troppo lontana dai livelli delle grandi metropoli internazionali”. “Stando ai dati di Atac, infatti, l’anno scorso sarebbero stati percorsi 15,4 milioni di chilometri in meno rispetto ai 101 previsti dal contratto siglato con il Comune. E questo anche e soprattutto a causa dei numerosi guasti e disservizi sui convogli della municipalizzata del trasporto pubblico capitolino”. “Siamo di fronti a dati e numeri molto negativi che testimoniano l’inefficiente operato di Raggi e management nel delicato settore della mobilita’”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei ... romadailynews

