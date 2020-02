Pago e Serena Enardu: scoppia la passione al Grande Fratello Vip (Di lunedì 3 febbraio 2020) GF Vip, Serena Enardu e Pago costruiscono una capanna per avere più intimità: è scoppiata la passione? Venerdì scorso è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Serena Enardu. Quest’ultima però non è entrata nella casa più spiata dagli italiani per avere un semplice confronto con Pago, ma proprio per rimanerci come concorrente. Il suo ingresso, inutile girarci intorno, non è piaciuto alla maggior parte dei telespettatori della versione vip del padre di tutti i reality show. Tuttavia l’artista, invece, è felice di averla ogni giorno al suo fianco, anche se non ha fatto mistero che vorrebbe un po’ più di intimità con la fidanzata. Per tale ragione stanotte Pago e Serena Enardu, nella sala pranzo della Casa di Cinecittà, hanno costruito una capanna tipo quella che 20 anni fa hanno fatto anche il compianto Pietro Taricone e Cristina Plevani. Nella suddetta capanna i due ... lanostratv

