Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta: nata la piccola Osian - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Novella Toloni L'attrice, 44 anni, ha dato alla luce la terza figlia con un parto naturale e ha pubblicato le prime foto della neonata sui social network Terzo fiocco rosa per Milla Jovovich e suo marito Paul W. Anderson, produttore e regista cinematografico. L'attrice ha partorito la picoola Osian nella tarda mattinata del 2 febbraio ma la notizia ufficiale è arrivata soltanto nelle scorse ore. Una bella notizia per la diva di origini ucraine, dopo un periodo difficile dovuto a un aborto d'urgenza avvenuto due anni fa. Sono lontani i tempi in cui Milla Jovovich era la protagonista della saga fantascientifica "Resident Evil". Oggi l'attrice ha lasciato il mondo del cinema per dedicarsi alla famiglia e alle sue figlie Ever, 11 anni, e Dashiel, 4. A loro oggi si aggiunge un'altra femminuccia Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson. Pochi giorni fa la Jovovich aveva fatto sapere, ...

