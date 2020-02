Mediaset, ricorso francese respinto E Berlusconi jr si frega le mani (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Tribunale di Milano rigetta i ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria contro il progetto MediaforEurope (Mfe) di Mediaset e tra i due gruppi è di nuovo parità, dopo la vittoria parziale dei francesi in Spagna ed in attesa dei pronunciamenti in Olanda e a Bruxelles. Per il giudice di Milano il pregiudizio che sarebbe derivato a Mediaset e ai suoi dipendenti sarebbe stato superiore al danno, meramente economico, per Vivendi. E' la tesi sostenuta da Pier Silvio Berlusconi, che può quindi essere soddisfatto perchè il polo europeo della televisione generalista ora è meno distante. Mentre Vivendi vede diminuire il suo peso negoziale, a fronte del rischio di dover pagare danni fino a 3,5 miliardi per il mancato acquisto di Mediaset Premium e potrebbe decidere di accettare un compromesso extragiudiziario. La borsa valuta lo spostamento degli equilibri e ... affaritaliani

