Manuel Bortuzzo, il Nuovo Tatuaggio a un Anno dalla Sparatoria: “Più Forte di Prima” (Di lunedì 3 febbraio 2020) È già passato un Anno dal giorno in cui Manuel Bortuzzo è stato irrimediabilmente ferito da un colpo di arma da fuoco. Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Manuel Bortuzzo, un ragazzo di 19 anni come tanti altri, si trovava nel quartiere Axa di Roma, insieme alla fidanzata Martina. Ad un certo punto, il nuotatore era stato colpito da un proiettile alla schiena. Lo sparo l’aveva ferito gravemente, in quanto gli aveva provocato una lesione al midollo spinale. Era sopravvissuto per miracolo, ma, da quel giorno, è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle. Fin da subito, la sua storia era apparsa in tutti i quotidiani. La cronaca lo aveva seguito sia mentre era ancora ricoverato in ospedale sia al momento delle dimissioni e al ritorno a casa. Ciò che aveva contraddistinto Manuel Bortuzzo era – ed è tutt’ora – la sua capacità di non farsi prendere dalla ... youreduaction

