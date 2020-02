Luigi Favoloso si confronta con la madre e denuncia Nina Moric (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ultima puntata di Live: Non è la D’urso si è aperta con l’attesissimo confronto tra Luigi Favoloso e la madre Loredana. I due non si sono più parlati da quando l’uomo è rientrato in Italia dopo aver fatto perdere le sue tracce per 29 giorni tra dicembre e gennaio. Cosa si sono detti? Luigi Favoloso, confronto infuocato tra madre e figlio Luigi Favoloso è convinto che la madre Loredana abbia sfruttato questo momento delicato della sua vita per ottenere il massimo della visibilità televisiva. È questa l’accusa più grande che l’uomo rivolge alla donna, in un confronto che a tratti è diventato davvero infuocato. Il riferimento principale è stato alla famosa email che la signora Loredana avrebbe detto di aver ricevuto in diretta a Federica Panicucci ma che era stata inviata, invece, due giorni prima. Poco chiare le giustificazioni di mamma Loredana che ... kontrokultura

QuartoGrado : 'Si tratta di morti di fama e di fama! Una storia di grande disonestà intellettuale per prendere in giro il pubblic… - KontroKulturaa : Luigi Favoloso si confronta con la madre e denuncia Nina Moric - - pomeriggio5 : Grazie per gli ascolti di ieri con Live #noneladurso e #domenicalive! Oggi a #Pomeriggio5, un caffeuccio che riguar… -