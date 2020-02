Le pagelle di Sampdoria-Napoli 2-4: Quagliarella inarrestabile, Demme e Mertens da 3 punti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quagliarella, migliore in campo dei suoi con gol e rigore conquistato, non basta a questa Samp. Demme, appena entrato, oltre a buttare nella mischia tanta grinta, risolve anche la contesa con un tap-in vincente all’83. Un gol prezioso, da 3 punti e che lo elegge man of the match di questo monday night. In cui brillano anche Elmas, Milik e Lobotka e, sponda Samp, Ramirez e Gabbiadini. fanpage

