Invasione di locuste | dichiarato lo stato di emergenza

Somalia - terrificante Invasione di locuste : dichiarata l’emergenza nazionale | VIDEO : Mentre il mondo è alle prese con il coronavirus, in Somalia si combatte un’altra emergenza: un’invasione di locuste ha colpito il Corno d’Africa. L’invasione è dovuta agli sbalzi meteorologici connessi con il cambiamento climatico. La Somalia ha dichiarato l’emergenza nazionale, lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura. Il mese scorso, l’agenzia Onu per l’alimentazione (Fao) aveva avvertito ...

Invasione di locuste in Pakistan : il governo dichiara l’emergenza nazionale [VIDEO] : Il primo ministro del Pakistan ha decretato lo stato di emergenza per l’Invasione delle locuste, che sta colpendo soprattutto la regione orientale del Paese. La decisione è stata adottata dal governo in un briefing tenutosi venerdì, e ha lo scopo di fornire sostegno in primis agli agricoltori, i cui campi sono stati devastati. Il Pakistan, ha spiegato il ministro dell’Informazione Firdous Ashiq Awan, sta affrontando “la ...

Invasione di locuste devasta i raccolti in Kenya. Fao : "Minaccia senza precedenti" : Il Kenya è colpito dalla più grave Invasione di locuste del deserto degli ultimi 70 anni. La Fao parla di 70 mila ettari di terreno danneggiati. Le locuste migrano con il vento - vengono dallo Yemen attraverso il Mar Rosso e sono già passate in Etiopia e Somalia facendo danni enormi - e possono percorrere 150 km in un giorno e ognuno può mangiare cibo equivalente al proprio peso ogni giorno. Sono ...

Corno d’Africa : quasi 4 milioni di bambini a rischio a causa dell’Invasione di locuste che sta distruggendo i raccolti in Kenya - Etiopia e Somalia : quasi 4 milioni di bambini che vivono in Kenya, Etiopia e Somalia e stanno già soffrendo la fame sono a rischio di ulteriori deprivazioni a causa dell’invasione delle locuste del deserto che sta colpendo il Corno d’Africa, devastando i raccolti e la vegetazione. È l’allarme lanciato oggi da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, di fronte a ...