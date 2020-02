Il solare termodinamico chiude. La guerra persa con burocrazia e comitati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Blocco totale. L'associazione di categoria, Anest, si scioglie: 14 progetti avviati con 300 milioni di investimenti senza che nessuno di questi arrivasse in porto ilsole24ore

